Trevisani e Callegari indicano il tecnico viola: De Rossi per il primo e Sarri per il secondo

I due giornalisti Riccardo Trevisani e Massimo Callegari hanno parlato degli allenatori ideali per Atalanta, Lazio e Fiorentina. Il primo ha indicato Pioli giusto per i bergamaschi al posto di Gasperini, promesso sposo della Roma mentre per i biancocelesti ha inserito l’ex viola Raffaele Palladino come successore di Baroni e in conclusione ha indicato Maurizio Sarri per i viola, anche se è ormai prossimo alla firma con la Lazio. Il telecronista, invece, ha messo Thiago Motta a Bergamo, Sarri alla Lazio e per i viola ha dato il nome di Daniele De Rossi, da sempre amico del direttore sportivo Pradè ed uno dei nomi in giro