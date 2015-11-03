Notizie Callegari Fiorentina

Callegari: "La Fiorentina stasera ha un'impresa quasi impossibile, non credo passerà il turno col Palace"
16 aprile 2026 18:11
Attacco Viola sotto accusa, Callegari: "Venderei Dzeko". Trevisani risponde: "Devono rimanere tutti"
04 gennaio 2026 14:26
Trevisani: "Kean sarà il capocannoniere del campionato, farà veramente un sacco di gol con Pioli"
24 agosto 2025 14:43
Trevisani e Callegari indicano il tecnico viola: De Rossi per il primo e Sarri per il secondo
01 giugno 2025 17:51
Trevisani e Callegari non hanno dubbi: "La Roma batterà la Fiorentina, giallorossi a 63 punti a fine giornata"
04 maggio 2025 13:55
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