Trevisani e Callegari non hanno dubbi: “La Roma batterà la Fiorentina, giallorossi a 63 punti a fine giornata”

Nell’edizione odierna di Sportmediaset XXL su Italia 1 all’interno della rubrica delle 5 domande, sono intervenuti Riccardo Trevisani e Massimo Callegari che hanno detto la loro opinione su vari quesiti come la classifica in zona Champions dopo i due big match di oggi: Bologna-Juventus e Roma-Fiorentina. Secondo i due telecronisti, a fine giornata i giallorossi di Ranieri avranno 63 punti in virtù di una vittoria contro i viola di Palladino all’Olimpico, mentre entrambi sono d’accordo riguardo ad un pareggio al Dall’Ara tra i felsinei e i bianconeri. Nessuno dei due crede che la Fiorentina possa uscire indenne dalla trasferta romana e la relegano a 59 punti come adesso a -4 dalla zona Champions. Starà al gruppo gigliato tentare di sovvertire un pronostico che li vede nettamente sfavoriti rispetto alla Roma in forma e che non perde da molti mesi.