Callegari: "La Fiorentina stasera ha un'impresa quasi impossibile, non credo passerà il turno col Palace"

Il pomeriggio di coppe si scalda con le parole di Massimo Callegari. Il giornalista di Sportmediaset, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha scattato una fotografia nitida (e piuttosto cruda) sulle prospettive di rimonta della Fiorentina.

Per quanto riguarda i viola, il giudizio del giornalista lascia poco spazio ai sogni di gloria. La sfida contro gli inglesi del Crystal Palace appare compromessa non solo dal tabellino, ma anche dall'infermeria.

"Credo che per la Fiorentina sia quasi impossibile. Il risultato dell'andata è un macigno e la squadra arriva a questo appuntamento 'incerottata', con diverse defezioni che pesano sulle rotazioni di Vanoli."