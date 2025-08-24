Trevisani: "Kean sarà il capocannoniere del campionato, farà veramente un sacco di gol con Pioli"

I due telecronisti hanno fatto le loro previsioni riguardo al prossimo campionato che è partito ieri pomeriggio

Nella rubrica delle 5 domande a Sportmediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari hanno risposto sulla sorpresa del campionato, su chi ha fatto un mercato migliore, sul capocannoniere, sullo Scudetto e sui piazzamenti. Nessuno di loro ha messo la Fiorentina nella top4, ma la Fiorentina viene scelta come sorpresa da Trevisani che inserisce Kean come capocannoniere, mentre Callegari opta per Lautaro.

Inoltre, Callegari loda il mercato viola al pari di quello del Como perché ha portato ottimi elementi alle rose con anche il Napoli ritenuto molto migliorato secondo Trevisani. Per entrambe le prime 4 saranno Napoli, Inter, Milan e Juventus con l'ordine invertito tra Inter e Milan mentre il Napoli è il favorito per lo Scudetto con i bianconeri quarti.