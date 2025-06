Tuttosport: “Palladino potrebbe ripartire da Parma, piace alla dirigenza ducale insieme a De Rossi”

Secondo Tuttosport, questa è la settimana decisiva per completare il puzzle delle panchine mancanti della Serie A con la Cremonese che potrebbe separarsi da Stroppa, poi il Lecce dovrebbe scegliere Nicola per sostituire Giampaolo, il Cagliari ha scelto Pisacane, il Pisa ha contattato Gilardino al posto di Inzaghi che andrà al Palermo mentre a Parma i nomi usciti sono quelli di De Rossi, lo stesso Gilardino e Palladino che potrebbe ripartire dal progetto ducale dopo la fine dell’esperienza gigliata di qualche settimana fa e dopo aver visto l’Atalanta sfumare con la scelta di Juric per il post Gasperini.