Roma in Champions? Gasperini non è d’accordo. L’Atalanta vince, recupero con la Fiorentina non conterà nulla

L’Atalanta vince contro il Torino con un netto 3-0 e chiude ogni discorso in merito alle 6 squadre italiane nella prossima Champions League. Nella passate settimane, infatti, si erano fatte costanti le polemiche da parte della Roma per quanto riguarda il recupero tra la squadra di Gasperini e la Fiorentina, che verrà giocato al termine del campionato e che per questo, a detta dei giallorossi, avrebbe falsato la competizione. Ci ha pensato però l’Atalanta a chiudere anticipatamente ogni discorso, prima vincendo l’Europa League ed oggi con i 3 punti conquistati che permettono di superare il Bologna e piazzarsi al quarto posto in classifica (in attesa del match con la Fiorentina che in caso di vittoria della Dea potrebbe farla arrivare addirittura terza superando la Juventus). Finite quindi le speranze della Roma di De Rossi che doveva sperare in un piazzamento dell’Atalanta in quinta posizione per accedere alla prossima Champions League ma con il verdetto del pomeriggio il sesto posto vale la sola Europa League.

Il Torino, nonostante la sconfitta, può ancora sperare nella qualificazione alla Conference League se la Fiorentina dovesse alzare al cielo il trofeo ad Atene, liberando così lo slot ai granata. Niente da fare per il Napoli che conquista solo un pareggio in casa con il Lecce e rimane fuori da tutte le competizioni europee.

