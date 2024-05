Scontri durissimi a Berlino tra tifosi Olympiacos e Panathinaikos di basket. Allarme in Grecia per la finale di Conference

Come riporta Basket Magazine, questa edizione della Final Four di EuroLeague è stata fortemente condizionata dai problemi di ordine pubblico. Vi avevamo segnalato e raccontato ciò che è accaduto prima delle due semifinali venerdì sera con i tifosi turchi (secondo le prime indiscrezioni provenienti dal mondo del calcio) “protagonisti” principali.

Purtroppo però – nonostante le parole di ieri del CEO di EuroLeague Paulius Motiejunas – i problemi non si sono limitati a quell’evento.

Infatti secondo quanto riporta la Bild, sabato sera attorno alle 23, c’è stata una maxi rissa tra tifosi presso la stazione S-Bahn alla fermata Prenzlauer Allee.

In questi scontri sono rimaste ferite dodici persone (11 trasportati all’ospedale) di cui uno è persino in pericolo di vita. Secondo le prime indiscrezioni pare essere stato uno scontro tra tifosi del Panathinaikos e dell’Olympiacos, entrambe le compagini protagoniste della Final Four 2024.

Lo scontro è avvenuto con mazze da baseball e bastoni.

La polizia ha sedato la rissa circondando circa 70 persone. Altri tifosi invece sono riusciti a defilarsi scappando sui binari.

Alla fine il “bottino” della polizia è di numerosi armi e 89 persone fermate per essere identificate.

Secondo, invece, i media greci nella maxi rissa sarebbero coinvolti anche tifosi serbi, probabilmente della Stella Rossa perché gemellati con la tifoseria del Pireo. Un altro agguato ai danni dei tifosi del Panathinaikos è avvenuto, nelle stesse ore, nei pressi dell’hotel Mercure, dove i tifosi Green stavano festeggiando la vittoria in coppa di Grecia della squadra di calcio. Mentre rientravano in hotel sono stati aggrediti dai rivali dell’Olympiacos.

