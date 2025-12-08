8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:38

De Rossi fa volare il Genoa, 8 punti in 4 partite: vittoria a Udine per 1-2. Fiorentina a meno 8

De Rossi fa volare il Genoa, 8 punti in 4 partite: vittoria a Udine per 1-2. Fiorentina a meno 8

8 Dicembre · 20:11

Il Genoa vince in casa dell'Udinese, vittoria per 1-2. Il racconto della partita e la nuova classifica di serie A

Vittoria pesantissima del Genoa a Udine. Il Grifone si impone al Bluenergy Stadium e scavalca in classifica il Lecce, portandosi a +4 sulla zona retrocessione grazie a una grande prova di compattezza, al termine di una sfida nel complesso equilibrata. Senza Ostigard e Frendrup, De Rossi punta in difesa su Otoa e a centrocampo su Masini. Soffre nei minuti iniziali con l’Udinese che trova anche il gol, al 10′, con Davis ma il fuorigioco annulla tutto. La prima tegola per i friulani è l’infortunio di Zemura che abbandona il campo al 15′ e viene sostituito da Rui Modesto.

Partita che si sblocca al 34′: Okoye in uscita bassa stende Colombo, è rigore che Malinovskyi trasforma incrociando il sinistro e spiazzando il portiere. Pareggio dell’Udinese al 65′ con Jakub Piotrowski. Solet allunga sulla sinistra per Rui Modesto, traversone basso a centroarea con il centrocampista polacco che apre il sinistro e la mette all’incrocio. È il suo primo gol in Serie A. Genoa avanti nuovamente all’83’ grazie a Norton-Cuffy. Grande numero di Messias, sombrero e palla a Ekhator sulla destra. Assist al centro per lo stesso Messias che manca il pallone ma trova Norton-Cuffy che apre il sinistro e con un rasoterra supera Okoye.

Si tratta della seconda sconfitta consecutiva in casa per l’Udinese, impantanata in una terra di mezzo e che vede allontanarsi la zona Europa. Nota di merito per Daniele De Rossi, che dal suo arrivo ha trasformato il Genoa: secondo successo consecutivo per il Grifone e con lui in panchina sono 8 i punti conquistati in quattro partite, segnando sempre almeno 2 reti a partita. E pensare che nelle prime 9 partite con Patrick Vieira la squadra aveva segnato appena 4 volte. Lo scrive TMW

