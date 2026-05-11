Nazione: "De Rossi è un'idea concreta. Grosso? Può finire al centro di una mini-asta"

Le piste italiane portano a Grosso o a De Rossi

L'allenatore. Grosso (Sassuolo), da tempo indicato come il favorito all'eredità di Vanoli, può finire al centro di una mini-asta da non sottovalutare. Così, anche per questa ragione, la Fiorentina un pensiero (concreto) lo ha fatto nella direzione di De Rossi. Non facile, sia chiaro, convincere lui e il Genoa. Per ragioni di contratto. La pista straniera? Impossibile non considerarla ma la tempistica che la Fiorentina sembra essersi data per chiudere la casella del nuovo tecnico stride un po' con una trattativa che possa avere al centro un allenatore per il quale servirebbe un tempo maggiore. Lo riporta La Nazione.