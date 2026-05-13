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Panchina Fiorentina? Nazione: “De Rossi può superare Grosso: sono i due nomi monitorati da Paratici”

Due i nomi nel mirino del ds viola, la situazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 08:42
Panchina Fiorentina? Nazione: “De Rossi può superare Grosso: sono i due nomi monitorati da Paratici” -
Rassegna Stampa
De Rossi
Grosso
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I due nomi che il ds Paratici sta monitorando più di altri nel panorama italiano per la panchina dell'anno prossimo sono quelli di Daniele De Rossi e di Fabio Grosso: il primo, proprio domenica, ha fatto capire che non è scontata la sua permanenza al Genoa mentre il secondo ha già fatto intendere al Sassuolo di essere pronto a valutare nuove opportunità. Lo scrive La Nazione.

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