Panchina Fiorentina? Nazione: “De Rossi può superare Grosso: sono i due nomi monitorati da Paratici”

Due i nomi nel mirino del ds viola, la situazione

I due nomi che il ds Paratici sta monitorando più di altri nel panorama italiano per la panchina dell'anno prossimo sono quelli di Daniele De Rossi e di Fabio Grosso: il primo, proprio domenica, ha fatto capire che non è scontata la sua permanenza al Genoa mentre il secondo ha già fatto intendere al Sassuolo di essere pronto a valutare nuove opportunità. Lo scrive La Nazione.