Corriere Fiorentino, il retroscena: "Nel 2020 fu Commisso a dire no a De Rossi, voleva la conferma di Iachini"

Anche nel 2020 quindi De Rossi fu vicino alla Fiorentina

Già, perché a dispetto del passato oggi clima e opinioni intorno a De Rossi si sono capovolti, anche al Campo di Marte dove a più riprese si è smentito il suo eventuale arrivo.

Fu Rocco Commisso in persona a escludere l’eventualità del suo ingaggio nell’estate del 2020, per via di una certa inesperienza e soprattutto per la volontà di confermare Iachini. Lo scrive il Corriere Fiorentino.