Labaro Viola

Nazione: “De Rossi alla Fiorentina? Si può solo l’anno prossimo. Non c’è deroga al regolamento”

De Rossi non può a stagione in corso eventualmente diventare allenatore della Fiorentina

A cura di Lisa Grelloni
25 febbraio 2025 09:51
Nazione: “De Rossi alla Fiorentina? Si può solo l’anno prossimo. Non c’è deroga al regolamento” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
De Rossi
Condividi

Non esiste alcuna deroga al regolamento federale, grazie alla quale un allenatore come Daniele De Rossi possa sedersi su una panchina della serie A in corso. Questo per chiarire la posizione dell'ex giallorosso che - secondo radio-mercato - è uno dei profili più facilmente accostabili a una Fiorentina del futuro.

Traduzione: ogni eventuale discussione su De Rossi potrà essere fatta 'in prospettiva' e quindi senza guardare all'eventuale emergenza panchina che potrebbe accendersi. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok