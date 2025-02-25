Nazione: “De Rossi alla Fiorentina? Si può solo l’anno prossimo. Non c’è deroga al regolamento”
De Rossi non può a stagione in corso eventualmente diventare allenatore della Fiorentina
A cura di Lisa Grelloni
25 febbraio 2025 09:51
Non esiste alcuna deroga al regolamento federale, grazie alla quale un allenatore come Daniele De Rossi possa sedersi su una panchina della serie A in corso. Questo per chiarire la posizione dell'ex giallorosso che - secondo radio-mercato - è uno dei profili più facilmente accostabili a una Fiorentina del futuro.
Traduzione: ogni eventuale discussione su De Rossi potrà essere fatta 'in prospettiva' e quindi senza guardare all'eventuale emergenza panchina che potrebbe accendersi. Lo riporta La Nazione.