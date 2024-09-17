Gazzetta: “Palladino come De Rossi, due squadre che non assimilano il loro verbo. Domenica percorsi amari”

È un brutto momento per due allenatori giovani

È un brutto momento per due allenatori giovani. Daniele De Rossi e Raffaele Palladino sono ancora fermi alla voce vittorie. Zero successi in quattro giornate e problemi simili. Roma e Fiorentina non assimilano il verbo di questi quarantenni in una fase poco rampante delle loro carriere. Domenica hanno condiviso percorsi amari. Sia la Roma contro il Genoa sia la Fiorentina contro l'Atalanta sono passate in vantaggio, i viola sono stati davanti addirittura per due volte, ma le reti segnate sono servite a poco. La Roma ha pareggiato, la Fiorentina ha perso. Tempi duri per le nuove generazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-beltran-non-e-un-caso-ma-e-fuori-dai-radar-di-palladino-e-lalternativa-a-kean/268515/