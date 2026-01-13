13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW rivela: “Sorpasso del Genoa per Baldanzi, De Rossi il fattore chiave per convincere il calciatore”

Calciomercato

TMW rivela: “Sorpasso del Genoa per Baldanzi, De Rossi il fattore chiave per convincere il calciatore”

Redazione

13 Gennaio · 15:57

Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 15:57

TAG:

BaldanziDe Rossi

Condividi:

di

Il noto portale di mercato, TMW, rivela il sorpasso del Genoa di Daniele De Rossi, sulla Fiorentina, per Baldanzi

La Fiorentina è più lontana da Tommaso Baldanzi. Questo è quanto riportato da Tuttomercatoweb.com: nelle ultime ore c’è stato il sorpasso del Genoa di Daniele De Rossi. Quest’ultimo – si legge – potrebbe essere il fattore chiave nella decisione del fantasista, visto che lo aveva voluto fortemente a Roma e che gli ha sempre dato fiducia prima del suo esonero.

Il tecnico ha chiesto espressamente alla società di cercare di fare di tutto per regalargli il 22enne, a sua volta interessato all’opzione visto che ha necessità di giocare e di avere un minutaggio più corposo. Da capire ora che cosa decideranno di fare i dirigenti dei viola, con gli scenari che diventano due: rilanciare con una nuova offerta oppure cambiare obiettivo.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio