TMW rivela: “Sorpasso del Genoa per Baldanzi, De Rossi il fattore chiave per convincere il calciatore”

La Fiorentina è più lontana da Tommaso Baldanzi. Questo è quanto riportato da Tuttomercatoweb.com: nelle ultime ore c’è stato il sorpasso del Genoa di Daniele De Rossi. Quest’ultimo – si legge – potrebbe essere il fattore chiave nella decisione del fantasista, visto che lo aveva voluto fortemente a Roma e che gli ha sempre dato fiducia prima del suo esonero.

Il tecnico ha chiesto espressamente alla società di cercare di fare di tutto per regalargli il 22enne, a sua volta interessato all’opzione visto che ha necessità di giocare e di avere un minutaggio più corposo. Da capire ora che cosa decideranno di fare i dirigenti dei viola, con gli scenari che diventano due: rilanciare con una nuova offerta oppure cambiare obiettivo.