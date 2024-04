Sky Sport, Burdisso candidato al ruolo di ds della Roma. Preferito di De Rossi, rapporto saldissimo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma è alla ricerca del nuovo Direttore Sportivo. Servirà una figura in piena sintonia con l’allenatore, per non ripetere gli errori del passato con la dicotomia tra Pinto e Mourinho. Nicolas Burdisso è un profilo gradito a De Rossi considerato il rapporto saldissimo tra i due. L’argentino a fine stagione lascerà la Fiorentina e potrebbe essere la soluzione ideale per riempire quella casella vuota.

