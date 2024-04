Bucciantini: “La Fiorentina prima di Italiano faceva 40 punti. L’Atalanta ha 5 giocatori di un altro livello”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel consueto filo diretto per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“La partita di ieri? La Fiorentina è rimasta in partita fino al 94′, ha lottato. Poi chiaro ci sono stati degli errori ma non parlerei di polemiche. E’ un rimpianto perchè all’andata la Fiorentina aveva da recriminare qualcosa ed anche ieri. Ci sono 4 o 5 giocatori dell’Atalanta che sono di un altro livello rispetto alla Fiorentina che ha un solo giocatore pagato 30 milioni di euro che ora non si sa perchè potrebbe valerne anche 14 dato che gioca metà partite, ma Nico è il tuo migliore.

Difendere il risultato? La Fiorentina se difende è debole, anche se ha difeso ieri. Regnava l’Atalanta e la Fiorentina ha provato un colpo di stato con quella situazione all’ultimo, con la rimessa laterale di Kayode all’ultimo. Scamacca ieri poteva non esserci, ma all’andata avevi rivoluzionato invece ieri sei tornato come sempre…

Italiano viene sempre salvato? Mai parlato di una squadra di brocchi ma è una squadra che prima di Italiano faceva 40 punti. Nessuno assolve nessuno, infatti io sono fiero di come ha giocato questa semifinale la Fiorentina che aveva trovato anche il gol, in 10, con Martinez Quarta. Va bene la delusione ma non posso pensare che oggi ci sia un popolo che abbia bisogno di offendere qualcuno per stare bene.”

