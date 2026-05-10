Nazione, il retroscena: “Paratici ha consigliato De Rossi al Genoa per la panchina”

De Rossi ora è tra i nomi accostati alla Fiorentina

In principio è stato Sarri. Poi Grosso. Oggi è il turno di Daniele De Rossi. Nelle ultime settimane i tifosi viola hanno visto arrivare al Franchi tre degli allenatori più accostati (o sognati nel caso di Sarri) alla panchina della Fiorentina. E' chiaramente un gioco. Una sorta di fanta-allenatore quando ancora la stagione deve arrivare al termine e Paolo Vanoli prova a difendere il suo posto con le unghie e con i denti.

Difficile possa riuscirci, resta il fatto che oggi al Franchi arriverà quel De Rossi che la Fiorentina avrebbe potuto allenarla in passato e anche nel presente. Lo ha detto lui stesso nella conferenza stampa di presentazione del match. «Paolo è un amico. E' stato bello iniziare insieme, eravamo anche intrecciati su chi poteva andare di qua o di là tra Genoa e Fiorentina, abbiamo trovato due grandi realtà, due belle piazze che è giusto stiano in Serie A».

Conferma del fatto che De Rossi sia stato in corsa anche per il dopo Pioli. Scelte più o meno concomitanti e qualche spiffero circolato nel corso dei mesi ha raccontato che sia stato proprio l'attuale ds viola Fabio Paratici, all'epoca al Tottenham, a suggerire il nome di DDR per la panchina del Grifone. Un consiglio e niente più. Che dimostra sicuramente stima professionale. Lo scrive La Nazione.