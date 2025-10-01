Pedullà: "De Rossi ha tanta voglia di tornare e una strada porta al Torino, ma non è l'unica"

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà Daniele De Rossi ha tanta voglia di tornare in panchina ad allenare. Una strada sembra essere quella che porta al Torino dove Ba...

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà Daniele De Rossi ha tanta voglia di tornare in panchina ad allenare. Una strada sembra essere quella che porta al Torino dove Baroni è già in bilico dopo il brutto inizio di stagione dei granata. Secondo Pedullà però il Torino non è l'unica strada per De Rossi che è fermo dalla sxorsa stagione dopo l'esonero alla Roma, che sia una possibilità per la Fiorentina in caso di esonero di Pioli?