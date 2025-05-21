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TMW: "In caso di inatteso esonero di Palladino alla Fiorentina piacciono Sarri, Baroni e De Rossi"

Sarà una delle estati più rivoluzionarie della storia delle panchine italiane. Prendete le due che si stanno giocando lo Scudetto: l'Inter ha la certezza sì di ripartire da Simone Inzaghi ma gli arabi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2025 11:41
TMW: "In caso di inatteso esonero di Palladino alla Fiorentina piacciono Sarri, Baroni e De Rossi" -
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Sarà una delle estati più rivoluzionarie della storia delle panchine italiane. Prendete le due che si stanno giocando lo Scudetto: l'Inter ha la certezza sì di ripartire da Simone Inzaghi ma gli arabi dell'Al Hilal vorrebbero scombinare ogni piano di Marotta e Ausilio. Difficilmente ci riusciranno, beninteso, ma anche una panchina che sembra (è) certa, ha voci e chiacchiere. E allora figuriamoci il Napoli: gli ultimi contatti tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno partorito un topolino. Possibile, sempre più probabile, la separazione, così Conte è il primo (e ora unico) nome per la Juventus per il dopo Igor Tudor (il cui addio non è comunque certo al 100% anche se la percentuale è alta). Sul salentino anche il Milan e la Roma, ma paiono diretti più verso altre ipotesi. Ci arriviamo tra poco. ADL intanto incontra e vuol chiudere l'intesa per Massimiliano Allegri.

Il Milan, allora. Ora all'inizio della prossima settimana chiuderà con Igli Tare come ds, poi l'allenatore. Sì Conte, tra i nomi anche Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, che presto vedrà il Bologna che spera di blindarlo presto. A Roma al netto delle favole di un lunedì di maggio è ancora mistero, ma coi Friedkin è un silenzioso e misterioso terno al lotto, che riguarda pure Nuno Espirito Santo e il ritorno di Daniele De Rossi. La Lazio dovrà incontrare Marco Baroni, ipotesi che non disdegna pure la Fiorentina alla stregua di DDR e di Sarri qualora con Raffaele Palladino dovesse arrivare una (adesso inattesa) fumata nera dopo la rinnovata fiducia. Gian Piero Gasperini è nome per Roma e Milan, però l'Atalanta gli ha proposto il rinnovo fino al 2027. E se dovesse dire addio ora? Tudor o Palladino. Giusto, la Lazio. Baroni va verso la conferma, ma in caso d'addio occhio ad Alberto Gilardino.

Le altre vanno a ruota, ovviamente. Attendono sviluppi e novità dalle grandi e poi capiranno cosa fare. Il Como è certo di proseguire con Cesc Fabregas ma fino all'ultimo il Bayer Leverkusen ci proverà (alternativa: Erik ten Hag). Il Torino andrà avanti con Paolo Vanoli e l'Udinese con Kosta Runjaic. Il Genoa vorrebbe proseguire con Patrick Vieira (ma ha estimatori in Italia e all'estero), il Cagliari vedrà Davide Nicola per progettare il futuro insieme. Le altre devono ancora salvarsi, se c'è comunque una certezza è Christian Chivu al Parma. Poi tanti dubbi, a partire da questi ultimi 90 minuti. Lo scrive Tuttomercatoweb

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