TMW: "In caso di inatteso esonero di Palladino alla Fiorentina piacciono Sarri, Baroni e De Rossi"

Sarà una delle estati più rivoluzionarie della storia delle panchine italiane. Prendete le due che si stanno giocando lo Scudetto: l'Inter ha la certezza sì di ripartire da Simone Inzaghi ma gli arabi...

Sarà una delle estati più rivoluzionarie della storia delle panchine italiane. Prendete le due che si stanno giocando lo Scudetto: l'Inter ha la certezza sì di ripartire da Simone Inzaghi ma gli arabi dell'Al Hilal vorrebbero scombinare ogni piano di Marotta e Ausilio. Difficilmente ci riusciranno, beninteso, ma anche una panchina che sembra (è) certa, ha voci e chiacchiere. E allora figuriamoci il Napoli: gli ultimi contatti tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno partorito un topolino. Possibile, sempre più probabile, la separazione, così Conte è il primo (e ora unico) nome per la Juventus per il dopo Igor Tudor (il cui addio non è comunque certo al 100% anche se la percentuale è alta). Sul salentino anche il Milan e la Roma, ma paiono diretti più verso altre ipotesi. Ci arriviamo tra poco. ADL intanto incontra e vuol chiudere l'intesa per Massimiliano Allegri.

Il Milan, allora. Ora all'inizio della prossima settimana chiuderà con Igli Tare come ds, poi l'allenatore. Sì Conte, tra i nomi anche Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, che presto vedrà il Bologna che spera di blindarlo presto. A Roma al netto delle favole di un lunedì di maggio è ancora mistero, ma coi Friedkin è un silenzioso e misterioso terno al lotto, che riguarda pure Nuno Espirito Santo e il ritorno di Daniele De Rossi. La Lazio dovrà incontrare Marco Baroni, ipotesi che non disdegna pure la Fiorentina alla stregua di DDR e di Sarri qualora con Raffaele Palladino dovesse arrivare una (adesso inattesa) fumata nera dopo la rinnovata fiducia. Gian Piero Gasperini è nome per Roma e Milan, però l'Atalanta gli ha proposto il rinnovo fino al 2027. E se dovesse dire addio ora? Tudor o Palladino. Giusto, la Lazio. Baroni va verso la conferma, ma in caso d'addio occhio ad Alberto Gilardino.

Le altre vanno a ruota, ovviamente. Attendono sviluppi e novità dalle grandi e poi capiranno cosa fare. Il Como è certo di proseguire con Cesc Fabregas ma fino all'ultimo il Bayer Leverkusen ci proverà (alternativa: Erik ten Hag). Il Torino andrà avanti con Paolo Vanoli e l'Udinese con Kosta Runjaic. Il Genoa vorrebbe proseguire con Patrick Vieira (ma ha estimatori in Italia e all'estero), il Cagliari vedrà Davide Nicola per progettare il futuro insieme. Le altre devono ancora salvarsi, se c'è comunque una certezza è Christian Chivu al Parma. Poi tanti dubbi, a partire da questi ultimi 90 minuti. Lo scrive Tuttomercatoweb