Tuttosport scrive: "De Rossi ha chiamato Dzeko e gli ha chiesto di venire al Genoa. Valutazioni in corso"

Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni Daniele De Rossi avrebbe mandato più di un segnale a Edin Dzeko. L’attuale allenatore del Genoa starebbe valutando il profilo dell’attaccant...

Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni Daniele De Rossi avrebbe mandato più di un segnale a Edin Dzeko. L’attuale allenatore del Genoa starebbe valutando il profilo dell’attaccante bosniaco, che potrebbe lasciare la Fiorentina già nel mercato di gennaio.

Tra i due c’è un rapporto solido, nato ai tempi della Roma, dove hanno condiviso lo spogliatoio per quattro stagioni, dal 2015 al 2019. Proprio questo legame potrebbe facilitare un’eventuale operazione. I primi contatti sarebbero già stati avviati per capire la fattibilità di un accordo fino al termine della stagione, anche se resta da superare l’ostacolo legato all’ingaggio, considerato piuttosto alto per i parametri del club rossoblù.

Classe 1986 ed ex Inter, Dzeko è approdato a Firenze la scorsa estate a parametro zero dopo l’esperienza al Fenerbahçe. Il bosniaco ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione, percependo 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Fin qui il suo rendimento con la maglia viola parla di 17 presenze complessive e 2 gol, entrambi realizzati in Conference League. Gennaio potrebbe dunque rappresentare un bivio per il futuro di Dzeko.