Gazzetta rivela: “Contatto Pradè-De Rossi ma la gara con l’Inter non è decisiva per Pioli”

La partita di oggi contro l’Inter non determinerà il futuro di Pioli. Anche se alcuni rumors parlano di un contatto avvenuto con Daniele De Rossi, da sempre legatissimo a Daniele Pradè, contestato primo uomo mercato della Fiorentina. Pioli, forte del super triennale, gode del buon rapporto con la squadra e, ufficialmente, anche con la dirigenza di stanza al Viola Park.

Perché Rocco Commisso in Italia non si vede da sette mesi e non si sa quando ci rimetterà piede. Il tecnico tira dritto. leri ha constatato solo l’indisponibilità di Sabiri, uscito malconcio domenica, ma recuperabile per il Lecce. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.