29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta rivela: “Contatto Pradè-De Rossi ma la gara con l’Inter non è decisiva per Pioli”

Rassegna Stampa

Gazzetta rivela: “Contatto Pradè-De Rossi ma la gara con l’Inter non è decisiva per Pioli”

Redazione

29 Ottobre · 08:56

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 08:56

TAG:

De RossiPradè

Condividi:

di

Pioli è forte del super triennale

La partita di oggi contro l’Inter non determinerà il futuro di Pioli. Anche se alcuni rumors parlano di un contatto avvenuto con Daniele De Rossi, da sempre legatissimo a Daniele Pradè, contestato primo uomo mercato della Fiorentina. Pioli, forte del super triennale, gode del buon rapporto con la squadra e, ufficialmente, anche con la dirigenza di stanza al Viola Park.

Perché Rocco Commisso in Italia non si vede da sette mesi e non si sa quando ci rimetterà piede. Il tecnico tira dritto. leri ha constatato solo l’indisponibilità di Sabiri, uscito malconcio domenica, ma recuperabile per il Lecce. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio