Precedenti viola a Genova: Nel 2023 fu show gigliato alla prima di campionato. Finì 1-4

Domenica a Marassi sarà di scena la nuova Fiorentina di Paolo Vanoli che esordisce in una trasferta delicata per rimettere a posto una classifica che spaventa molto. A Genova sarà scontro diretto contro gli uomini del nuovo tecnico De Rossi che sono appena avanti ai viola in classifica, si tratta di una sfida dalle radici antiche, infatti il primo precedente in Liguria è di 97 anni fa con la vittoria del Grifone.

53 precedenti a Genova con 15 successi per parte e 23 pareggi, l’anno scorso i viola espugnarono Marassi 0-1 grazie a Gosens, mentre nel 2023-24 fu 4-1 per gli uomini di Italiano con un Nico Gonzalez in grande spolvero. I viola furono vittoriosi anche nel 2021 per 2-1 grazie a Saponara e Bonaventura in una delle prime uscite di Italiano da tecnico gigliato.

Il 3 aprile 2021 fu scontro salvezza a tutti gli effetti con Iachini in panchina e ci fu un pareggio 1-1 con Vlahovic che rispose a Destro. L’ultima vittoria genoana è del settembre 2019 con in panchina Montella nella prima stagione di Commisso come presidente gigliato alla seconda giornata dopo la sconfitta con il Napoli a Firenze. Finì 2-1 per i rossoblù grazie a Zapata, difensore ex Milan, e al futuro viola Kouamé che ancora è in organico nonostante il brutto infortunio mentre era ad Empoli.

Domenica si terrà lo scontro numero 54 a Genova con la probabilità di spezzare l’equilibrio delle vittorie in parità. Vedremo se i viola riusciranno finalmente a prendere i primi 3 punti dopo quasi 3 mesi di campionato.