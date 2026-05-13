Graziani attacca Gudmundsson: "La sua avventura è finita, in due anni non ha fatto niente per la squadra"

L'ex attaccante viola ha criticato il talento islandese ex Genoa

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore viola Ciccio Graziani per parlare di Gudmundsson: "Ormai siamo oltre il limite con lui, ha finito e deve andare via. Mi dite che non ha mai giocato nel suo ruolo e non capisco perché se lo crede, lo deve dire lui all'allenatore. In tre anni quasi che è qua non abbiamo capito cosa sia e ha dato pochissimo rispetto a quello che ci aspettavamo. Purtroppo non si trova a Firenze e deve voltare la pagina, credo che se andasse via si ritroverebbe."

Su De Rossi: "A me piace tanto, è un profilo interessante che si sa identificare ottimamente con la squadra che allena e ha tanto carattere che si sposa benissimo con questa città."

Su Pioli: "Il suo ritorno è stato un disastro, ero felice quando ho saputo che sarebbe tornato ma non ha fatto niente di buono. Non si è riabituato al nostro calcio ed era scarico dopo l'Arabia."