Nessun contatto tra la Fiorentina e De Rossi. Non è la società viola il motivo della risoluzione con la Roma

La Fiorentina giocherà quest'oggi contro il Sigma Olomuc per cercare di tornare alla vittoria dopo le ultime uscite negative. Dopo una partenza così è normale che l'allenatore finisca nel mirino della...

La Fiorentina giocherà quest'oggi contro il Sigma Olomuc per cercare di tornare alla vittoria dopo le ultime uscite negative. Dopo una partenza così è normale che l'allenatore finisca nel mirino della critica e venga messo in discussione. Proprio per questo ieri ha fatto notizia la scelta di De Rossi di liberarsi dal suo contratto che lo legava alla Roma. Considerando che così DDR rinuncia a 4 milioni netti fino al 2027 è plausibile che ci sia un altra squadra dietro a questa decisione. Ma questa squadra non è la Fiorentina che non ha mai contattato l'ex allenatore della Roma e non sta pensando a lui come possibile sostituto di Pioli. Anche perché la società viola ha fatto filtrare a più riprese che non è in discussione la guida tecnica della squadra e che Pioli è saldo al timone della Fiorentina