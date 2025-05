Repubblica: “Con Palladino ci sarà la risoluzione consensuale. I nomi in lizza sono Pioli, Farioli, Baroni e De Rossi”

Il giornalista di Repubblica Matteo Dovellini ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il futuro della panchina della Fiorentina. Infatti tramite il proprio profilo X ha rivelato che ci sarà una risoluzione consensuale con Palladino e che nelle prossime ore verrà trovato un accordo e verrà ufficializzato la separazione tra l’allenatore campano e la Fiorentina. Dopo di che la Fiorentina cercherà il suo sostituto e tra i nomi in lista ci sono Pioli, Farioli, Baroni e De Rossi. Questo il tweet di Dovellini

#Fiorentina, nelle prossime ore l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Raffaele Palladino. Si limano gli ultimi dettagli, poi sarà ufficiale. Tra i nomi in lizza per la panchina viola: Pioli, Farioli, Baroni, De Rossi. @repubblica

— Matteo Dovellini (@MatteoDovellini) May 30, 2025