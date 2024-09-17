La Gazzetta Sportiva boccia la partenza di Fiorentina e Roma. Cinque in pagella per Palladino e De Rossi

Entrambi gli allenatori sono ancora fermi a zero vittorie in quattro giornate

Questa mattina nelle pagelle della Gazzetta dello Sport c'era un poco piacevole 5 alla Fiorentina per questo inizio di campionato quasi fallimentare. In coabitazione con la formazione viola c'è anche la truppa giallorossa di De Rossi. Entrambi gli allenatori sono ancora fermi a zero vittorie in quattro giornate, con le loro squadre che non stanno assimilando il sistema di gioco da loro proposto. Forse sia Palladino che De Rossi stanno sbagliando qualcosa a monte?. Sia la Roma contro il Genoa, sia la Fiorentina contro l’Atalanta sono passate in vantaggio, i viola sono stati davanti addirittura per due volte, ma le reti segnate sono servite a poco. Tempi duri per le nuove generazioni, ma i gigliati e la lupa sono già pronti per recuperare questo inizio di anno disastroso.