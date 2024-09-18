Ufficiale: la Roma ha esonerato subito Daniele De Rossi. La nota del club giallorosso

La Roma chiude con De Rossi alla sua guida

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, la Roma ha esonerato Daniele De Rossi: "L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

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