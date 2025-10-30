D’Agostino: “Vanoli o De Rossi? Alla Fiorentina serve un vero condottiero che trascini la piazza”

L’ex centrocampista viola Gaetano D’Agostino ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, soffermandosi sul tema allenatore della Fiorentina e commentando alcuni possibili successori di Stefano Pioli in caso di addio.

“Firenze è una piazza che ha bisogno di un condottiero, un po’ come Roma. La Fiorentina è molto esigente: serve qualcuno capace di guidare, di portarsi dietro la piazza e lo stadio. Il modo di fare di Pioli non dico che sia sbagliato, ma a volte c’è bisogno di qualcosa di diverso”.

Sul possibile arrivo di Paolo Vanoli, D’Agostino aggiunge:

“Spero sia un profilo adatto a Firenze. Ha allenato a Torino, un ambiente dove serve combattere ogni partita. La Fiorentina deve tornare a sudare la maglia: non serve il bel gioco, servono punti.”

Infine, un pensiero anche su Daniele De Rossi:

“Ha sempre dimostrato di avere carattere. Speravo nel suo nome per Firenze: la sua voglia di diventare un grande allenatore si sposerebbe bene con una piazza come questa. Per lui è arrivato il momento di fare una scelta, di rischiare qualcosa per continuare il suo percorso”.