Corriere dello Sport: "Grosso e De Rossi sono le alternative se salta la conferma di Vanoli"

La spinta per la conferma di Vanoli però è stata subito decisa e forte

Ipotesi uno, la più concreta al momento, e accanto c’è un’ipotesi due com’è naturale che sia in tutte le situazioni in divenire. Presa in esame anch’essa dentro al Viola Park seppur in subordine, proprio perché la spinta per la conferma di Vanoli è stata subito abbastanza decisa e abbastanza forte, ma c’è. E si muove su due direttrici di gradimento: una verso Fabio Grosso, l’altra verso Daniele De Rossi. Il primo era e forse è l’alternativa da seguire con maggior attenzione, non fosse altro perché allenatore ha cominciato ad esserlo grazie a Paratici, ma se nuovo corso dev’essere con un tecnico giovane (49 anni Grosso, 43 De Rossi) e che abbia il profilo giusto per aprire un ciclo a Firenze, la competenza e la maturità dimostrate quest’anno a Genova dall’ex Roma hanno aperto un altro fronte d’interesse al Viola Park. E su tutto questo si concentreranno le attenzioni della coppa Ferrari-Paratici nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.