I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica

Il Genoa ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina. Sarà la prima panchina rossoblù per mister Daniele De Rossi, che però dovrà seguire dalla tribuna la sua squadra a causa di una squalifica. Il tecnico romano dovrà rinunciare a Otoa — atteso al rientro dopo la sosta — e ha deciso di integrare il gruppo con il giovane difensore della Primavera, Alin Kumer Celik. Assente anche lo squalificato Malinovskyi.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Leali, Siegrist, Sommarriva, Celik, Marcandalli, Martin, Østigård, Sabelli, Vasquez, Cornet, Cuenca, Ekhator, Frendrup, Grønbaek, Masini, Stanciu, Thorsby, Carboni, Colombo, Ekuban, Ellertsson, Fini, Messias, Norton-Cuffy, Venturino, Vitinha.