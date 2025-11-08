8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica

News

I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica

Redazione

8 Novembre · 22:06

Aggiornamento: 8 Novembre 2025 · 22:06

TAG:

De RossiGenoaMalinovskyi

Condividi:

di

Ecco i convocati di De Rossi per la sua sfida di esordio sulla panchina del Genoa contro la Fiorentina. Assenti Malinovskyi e Otoa

Il Genoa ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina. Sarà la prima panchina rossoblù per mister Daniele De Rossi, che però dovrà seguire dalla tribuna la sua squadra a causa di una squalifica. Il tecnico romano dovrà rinunciare a Otoa — atteso al rientro dopo la sosta — e ha deciso di integrare il gruppo con il giovane difensore della Primavera, Alin Kumer Celik. Assente anche lo squalificato Malinovskyi.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Leali, Siegrist, Sommarriva, Celik, Marcandalli, Martin, Østigård, Sabelli, Vasquez, Cornet, Cuenca, Ekhator, Frendrup, Grønbaek, Masini, Stanciu, Thorsby, Carboni, Colombo, Ekuban, Ellertsson, Fini, Messias, Norton-Cuffy, Venturino, Vitinha.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio