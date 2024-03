“Non sarà un’accoglienza facile per Belotti. Gemellaggio tra Torino e Fiorentina non conterà su questo”

Il giornalista torinese, Fabrizio Turco, vicino alle vicende del Torino, ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Non sarà un’accoglienza con applausi e fiori per Belotti, anche lo scorso anno, quando giocò qualche minuto con la maglia della Roma, ci furono tanti fischi. Conoscendo i rapporti di gemellaggio di Torino e Fiorentina viaggiano molto più in alto rispetto ai singoli, è un rapporto tra maglia e valori, non c’entrano nulla i giocatori e il rapporto tra presidenti. Magari sarà un pò stemperata questa cosa ma non più di tanto. Sono due tifoserie fraterne che non guardano quello che accade in campo per condizionare il proprio rapporto.

Su Juric c’è delusione ed è la stessa delusione che c’è intorno alla società da venti anni, una delusione mista a rassegnazione. Ma attenzione, non va a braccetto con i risultati, il sentimento del tifoso del Torino non è molto legato ai risultati, la metà della città è della Juventus ma il Torino ha degli elementi che fanno innamorare che devono essere conservati e tramandanti ma purtroppo questa società ha pensato bene di ribaltare il passato, la storia è diventata marginale al contrario dell’importanza che ne danno i tifosi del Toro. La piazza è intristita nel dare il proprio addio all’ennesimo allenatore, penso che il suo addio vada a prescindere dai risultati, si ricomincerà da capo.

LE PAROLE DI JURIC SULLA FIORENTINA E SU BELOTTI