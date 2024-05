Italiano col dubbio del centravanti: “O Belotti o Nzola per la finale di Atene”?

La febbre a Firenze sta continuando a salire e in queste ore raggiungerà il suo apice. Per quanto riguarda la formazione permane il dubbio del centravanti tra Belotti e Nzola per affrontare l’Olympiakos. L’angolano è sembrato in crescita nelle ultime uscite, mentre il “Gallo” è sembrato in deficit fisico ma è sempre stato il titolare. Vedremo Italiano che cosa deciderà per la partita più importante dell’anno.

Lo riporta La Gazzetta dello sport