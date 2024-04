Scenario inquietante per la Fiorentina, problemi per Beltran, Bonaventura e Belotti. Nico viene gestito

Il problema, quello più preoccupante, è che soltanto per Nico si può parlare di gestione. L’argentino insomma, pur non stando benissimo, non agita più di tanto i pensieri del tecnico in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta di mercoledì. Gli altri, chi più chi meno, sì. Beltran per esempio sente ancora molto dolore dopo una botta al piede mentre la caviglia di Jack non si è ancora sgonfiata.Belotti invece, che giovedì ha giocato nonostante un fastidiosissimo risentimento muscolare, va monitorato con grandissima attenzione. Un quadro a dir poco inquietante pensando ai prossimi impegni e che inevitabilmente oggi costringerà Italiano a mandare in campo una formazione inedita e con qualcuno (vedi Ranieri e Kouame) costretto dai limiti della rosa (assenza di un centrale in più) o dalla assenze, agli straordinari. Lo scrive il Corriere Fiorentino.