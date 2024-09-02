Corriere dello Sport: “Kean, 3 gol in cinque gare: ha fatto quanto Belotti in sei mesi. La Fiorentina ha trovato il centravanti”

Con quasi tre anni di ritardo la Fiorentina pare aver trovato il centravanti

Tre reti in cinque partite per Moise Kean. Lo stesso bottino che aveva messo insieme chi lo aveva preceduto (Belotti), ma in cinque mesi. Con quasi tre anni di ritardo e una serie di scelte discutibili in mezzo, la Fiorentina sembra aver trovato quantomeno un’idea di centravanti titolare.

E Moise Kean, che col Monza ha spezzato l’incantesimo che in Serie A durava dal primo aprile 2023 mettendo a referto il primo gol in campionato dopo un anno e mezzo, sembra aver trovato il suo posto nel mondo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-gosens-salva-la-fiorentina-dallinferno-ma-la-sofferenza-per-i-viola-continua/266718/