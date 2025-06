I 4 gol di Belotti hanno convinto il Benfica, vicino il riscatto dell’ex Fiorentina per un milione

Per un ex attaccante della Fiorentina in uscita dal Benfica, ce n’è un altro che potrebbe invece restare. Se infatti Arthur Cabral è ormai vicino al trasferimento al Botafogo, il destino di Andrea Belotti potrebbe prendere una direzione opposta. Arrivato a Lisbona lo scorso febbraio con la formula del prestito secco, il 31enne attaccante italiano non ha lasciato numeri impressionanti: 4 gol in 754 minuti giocati. Nonostante ciò, il Benfica sembra intenzionato a puntare ancora su di lui.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club portoghese sta valutando l’acquisto a titolo definitivo dal Como, proprietario del suo cartellino. L’operazione potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno al milione di euro, un investimento tutto sommato contenuto per un attaccante d’esperienza. Belotti, però, continua a suscitare l’interesse anche di diversi club italiani. Genoa, Parma, Lecce e Bari stanno monitorando la situazione, pronti a inserirsi nel caso in cui il Benfica non affondi il colpo. Il futuro del “Gallo” resta quindi tutto da scrivere, tra il richiamo della Serie A e la possibile conferma in Liga Portugal.