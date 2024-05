La Roma pensa a Chiesa, contatti tra l’ex Fiorentina e De Rossi, Belotti potrebbe rimanere in giallorosso come vice Abraham

Il Corriere dello Sport di oggi spiega la strategia della Roma riguardo il possibile inserimento di Federico Chiesa nel tridente della Roma 2023-24: lo stipendio di Lukaku, che a fine prestito tornerà sotto il controllo del Chelsea e poi verosimilmente verrà girato altrove, viene sostituito da quello di Chiesa, che anzi guadagnerebbe anche un po’ meno.

Il grande investimento estivo, dopo che la Roma avrà incamerato le plusvalenze necessarie a riequilibrare i conti entro il 30 giorno, non viene effettuato sul centravanti ma su una grande ala, ancora relativamente giovane, che possa costituire un patrimonio oltre che un plusvalore tecnico. A quel punto in organico rimarrebbero due prime punte: una è sicuramente Abraham, che a Trigoria hanno interesse a rilanciare dopo una stagione distrutta dall’infortunio. Nonostante i recenti errori sotto porta, contro Leverkusen e Juventus, che peraltro hanno seguito di poche ore il gol decisivo segnato a Napoli, De Rossi ha grande fiducia nel suo potenziale. L’altro centravanti di ruolo potrebbe essere Belotti, di rientro dal prestito di sei mesi dalla Fiorentina, oppure Azmoun, se il Bayer Leverkusen accetterà uno sconto sul prezzo fissato per il riscatto: 12,5 milioni sono troppi per la Roma. .

Attenzione però all’opzione di Dybala nel ruolo di falso nove, alla Totti, pronto a farlo galoppare a tutto gas. A quel punto l’altro esterno «di gamba» potrebbe essere El Shaarawy, che con De Rossi ha ritrovato continuità di impiego. Ma c’è anche la possibilità Baldanzi, che è un trequartista tecnico e potrebbe capirsi al volo con Dybala palla al piede.

