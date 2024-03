Da Roma il web insorge: “Belotti ha simulato, la trattenuta è leggera ed il rigore inventato”

Tante polemiche al fischio finale di Fiorentina-Roma per le decisioni arbitrali di Massa come il secondo giallo non dato a Mancini e il rigore concesso ai viola per la trattenuta di Paredes ai danni dell’attaccante gigliato. Ecco che per quest’episodio è insorto il web di sponda romanista reclamando una simulazione di Belotti che si lascia cadere troppo facilmente dopo l’intervento del centrocampista argentino. I commenti più registrati sono: “Il rigore su Belotti da regolamento non c’è”, “Una trattenuta minima. Una sceneggiata da autore“, fino addirittura a fare un riferimento ad un ritorno del “Gallo” a Trigoria: “Non devi più mettere piede a Trigoria, caro Belotti”, poi tutti sappiamo com’è andata a finire da lì in poi purtroppo.