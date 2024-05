Graziani: “In finale punto su Belotti dall’inizio, anche se Nzola non è mai stato così bene da quando è arrivato”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani che ha parlato della Fiorentina in vista di Cagliari ed Atene: “Cercherei di far rifiatare chi ha giocato di più perché i giocatori più importanti devono essere al top in Grecia, per questo farei turnover domani, anche se anche il campionato va chiuso bene senza che nessuno ti sorpassi in classifica. Il campionato non è finito e ti devi classificare bene. I migliori vanno risparmiati in vista della finale, ricordiamolo. Se vinciamo, la stagione sarà ottima, ma se perdiamo rimarremmo di nuovo con niente in mano ed è da evitare. Questa squadra ha bisogno dell’Europa League per crescere, sarebbe un altro discorso quello, un’altra storia. ”

Sugli attaccanti: “Nzola sta benissimo, non è mai stato così in forma da quando è qui, meglio tardi che mai. Belotti, invece, è in difficoltà fisica, ma non posso dire di più perché non vedo gli allenamenti, ma mi fido di chi li allena. In finale metterei Belotti se sta bene con Beltrán“.