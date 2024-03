Flachi su Beltran: “Da trequartista è forte. Deve sfruttare di più gli esterni e i movimenti di Belotti”

Francesco Flachi è intervenuto sulla prestazione della Fiorentina contro la Roma, nella trasmissione radiofonica Pentasport: “Sottil mi è piaciuto molto, peccato per il pareggio subito all’ultimo minuto. Ora il ragazzo deve trovare continuità perchè è un giocatore che quando sta bene può fare la differenza in zona offensiva”.

Belotti continua a fare grandi partite, ma segna poco: E’ un trascinatore. Lotta su tutti i palloni. Anche per chi gli sta vicino, risulta un attaccante molto importante, grazie ai movimenti che propone. Il conoscersi e il cercarsi è importante, e in zona offensiva si stanno vedendo dei miglioramenti che potrebbero risultare importanti per questo finale di stagione. E’ un attaccante su cui si deve fare più affidamento per le giocate in zona d’attacco, perchè è uno che sa triangola bene, protegge palla con tutto il fisico e gli si porta via difficilmente”.

Giovedì c’è il Maccabi e domenica l’Atalanta senza Bonaventura, ma con il rientro di Beltran. Te come li gestiresti?: “Col Maccabi dobbiamo provare subito a chiudere la partita nel primo tempo, in modo da gestire al meglio le sostituzioni per la gara contro l’Atalanta, che è una grande squadra. Dobbiamo avere la concentrazione massima su tutti i palloni, perchè la viola ancora è in corsa su tutti i fronti, anche quello Champions. Tutto dipenderà dai giocatori e dall’approccio che avranno in campo d’ora in poi”.

Cosa ne pensi di Beltran sulla trequarti?: “Si sta adattando molto bene. E’ migliorato sensibilmente dall’inizio della stagione, soprattutto in un ruolo non suo. Dev’essere più bravo a sfruttare gli spazi che gli può offrire Belotti, dev’essere altrettanto bravo a gestire il pallone tra le linee, con passaggi chiave più precisi. Deve trovare la costanza e cercare di più anche gli esterni, che sono molto bravi a crossare, creando situazioni ancora più pericolose”.