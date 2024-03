Roma a caccia di plusvalenze e la Fiorentina è pronta a trattare per acquistare Belotti 

Passato, presente e (forse) futuro. La notte del ‘Franchi’ per Andrea Belotti è di quelle classiche dai mille pensieri. Addosso ancora le scorie di una parentesi giallorossa che non è andata come avrebbe voluto dopo una vita spesa a lottare e segnare con la maglia del Torino. Stasera invece indosserà la numero 20 della Fiorentina, arrivata un po’ per caso da qualche settimana, dopo che il ‘Gallo’ e Firenze si sono stuzzicati e annusati per anni. La sfida è di quelle elettrizzanti. Perché il ‘Gallo’ ha bisogno di certezze per il presente e per il futuro. Il timbro contro il Frosinone aveva forse illuso un po’ tutti, ma fin qui il bilancio complessivo non è negativo. Due partite sopra la media (Frosinone e Lazio), tre e mezzo (l’esordio di Lecce) così così compresa l’ultima a Torino, dove forse l’aspetto emotivo ha influito davvero. Ha bisogno di un altro sussulto, in una di quelle notti che per Firenze da sempre valgono tanto. Anche perché poi c’è il futuro, tutto da scrivere. La sua avventura in viola finirà (in teoria) al termine di questa stagione.

Che ancora deve scrivere tantissime pagine, ma le tempistiche del calcio sono particolari. Un anno di contratto ancora alla Roma, uno stipendio vicino ai 3 milioni di euro. Il via libera invernale lascia pensare che tutto questo interesse per riportarlo in giallorosso non ci sia. La Fiorentina invece può essere attratta dall’acquisto a titolo definitivo visto che l’esborso non sarebbe particolarmente esoso. Dalla Capitale ne sono convinti: l’obiettivo è quello di fare una piccola plusvalenza (è arrivato a parametro zero). Operazione che potrebbe andare bene a tutti, compreso l’attaccante. Che cerca una stabilità definitiva anche per la famiglia. Lo scrive La Nazione.

