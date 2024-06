Di Marzio annuncia: “Belotti ha dato la sua disponibilità al Como. In queste ore si sta definendo il tutto”

Stagione deludente in maglia viola per Andrea Belotti e non ci sono margini per la sua permanenza a Firenze. L’ex capitano del Torino non ha convinto la Fiorentina, attualmente a caccia del “grande centravanti” per risolvere un problema che persiste sin dalla cessione di Vlahovic alla Juventus. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Gallo ha aperto alla cessione ad una squadra neopromossa: il Como ha deciso di fare sul serio per lui, accordandosi con la Roma per il trasferimento. Belotti ripartirà dal club lombardo che vorrà certamente aggiudicarsi la salvezza dopo la meritata promozione in Serie A.

