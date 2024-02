Scugnizzo Viola: “Finalmente la giustizia divina si schiera dalla nostra parte. Olimpia è morta”

Dominio totale. Dopo la partita contro il Napoli, questa è la miglior Fiorentina della stagione

Alla fine del primo tempo avevo già pronto titolo, foto e colpevole dell’ennesima disfatta. Ma a differenza dei redattori che fanno la cronaca, non mi sono mai scritto la bozza di un articolo.

Il mio articolo esce dalla pancia più che dal cervello, ed a fine primo tempo la mia pancia aveva già condannato ancora una volta Biraghi e si avviava verso un’altra sconfitta immeritata.

Ma nella mia testa c’era un idea, che non mi aveva mai abbandonato da stamattina.

Appena sveglio mi son detto: “Se dobbiamo fare un altra partita con la Lazio dove la sfondiamo per novanta minuti e loro fanno un tiro un gol, preferisco perdere e giocare male, ma se proprio dovesse andare così, spero che almeno sta volta, la giustizia divina, sia dalla nostra parte”.

Così a fine primo tempo mentre il lobo sinistro iniziava a tirare fuori i peggiori imprechi, il lobo destro mi diceva che questa volta, non poteva finire così.

Quasi 5 palle gol nel primo tempo non potevano essere vanificate così, ed avevo più che una speranza per ribaltare la partita.

Così questa volta giustizia è stata fatta. Al fischio finale è stata una liberazione. Un parto triennale. Dopo tre anni di sconfitte con la Lazio, tranne un pareggio che ancora grida vendetta all’Olimpico, finalmente la goduria.

Dello stesso avviso è stato Vincenzo Italiano. Intervistato ai microfoni di Sky, ha detto più o meno la stessa cosa. La felicità per aver battuto una Lazio che negli ultimi tre anni era diventata una sorta di bestia nera.

Una bestia nera però che non faceva nulla per vincere, ma che riusciva a fare tot tiri per tot gol.

Abbiamo sfatato anche questo mito.

Abbiamo finalmente riassestato una classifica che poteva diventare buia e psicologicamente pericolosa. Questa vittoria serviva, punto, fine.

Italiano questa volta si è preso gioco di Sarri, ed aver schierato tutta quella tecnica lì davanti ed aver rinunciato ad un vero mediano è stato un mordente in più per tutta la squadra.

La squadra e apparsa molto più attenta e pulita senza rischiare mai il contropiede tranne che nell’occasione del gol laziale.

Quando non hai un mediano di ruolo, ma schieri Bonaventura, Arthur, Beltran, Sottil, Nico Gonzalez e Belotti, devi solo sperare che tutti corrono e stringono gli spazi, e così è stato.

Li davanti Beltran e Belotti hanno corso e rincorso chiunque. Anche l’atteggiamento di Sottil è apparso convincente, tranne nell’occasione dell’ennesimo tiro a giro inutile, che ha colpito un piccione a campo di Marte.

Forse quest’atteggiamento spregiudicato ha giovato di più alla squadra, che ha capito che se avesse perso palla sarebbe stato un bel guaio, quindi tutti hanno svolto in maniera eccelsa il proprio compito.

Che dire, la goduria è tanta. Questa non è stata e non deve essere una vittoria come quella con il Frosinone, ovvero illusoria.

Questa vittoria deve far capire ai ragazzi che se vogliono e si ci mettono di impegno, i numeri per fare male, li abbiamo.

Ripartiamo dallo sguardo di Kayode, ripartiamo dalla prestazione della nuova B2, Beltran-Belotti, ripartiamo da questa giustizia divina che negli ultimi tempi ci aveva snobbato!!!

JAMME GUAGLIÙ, OLIMPIA E’ MORT!!!

Lo scugnizzo viola