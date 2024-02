Italiano: “Abbiamo cambiato per dominare. Non ci siamo mai arresi, fatta una grandissima partita”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Abbiamo lavorato bene, provato soluzioni diverse, volevamo lavorare in maniera diversa contro la Lazio, non siamo mai riusciti a batterli, finalmente lo abbiamo fatto. Bonaventura l’abbiamo arretrato, Beltran dietro Belotti, abbiamo messo furore e qualità. Sono state queste le mosse che abbiamo cercato di metterle in pratica. Contenti per i 3 punti, abbiamo battuto una grande squadra.

Oggi era una partita da vincere assolutamente, dovevamo dimostrare al nostro pubblico che siamo uniti e che lavoriamo per ottenere il massimo, è stata una gioia come i vecchi i tempi. La gioia non è doppia, è quadrupla. Quarta ha avuto le coliche renali questa notte, una defezione importante. Nessun problema perchè Ranieri è stato come al solito pronto, tutto perfetto stasera.

Capita di avere i 10 di movimento ancora in condizioni, stavamo lavorando benissimo, eravamo micidiali e nessuno stava calendo fisicamente. Per questo non ho messo nessuno dentro fino al minuto 80. Dobbiamo gestire meglio il cronometro, su questo dobbiamo migliorare.

Quattro rigori sbagliati sono troppi, magari cambieremo qualcosa, è un opportunità troppo grande, il prossimo lo tira sempre Nico se sarà in campo, mi ha promesso che lo segnerà. Sono contento di averli perchè vuol dire che lavoriamo bene ma non possiamo perdere punti per i rigori sbagliati.

Abbiamo preparato la partita cosi, ci siamo detti tra primo e secondo tempo di continuare, abbiamo mantenuto il nostro atteggiamento, non ci siamo fatti abbattere da niente, anche dal rigore sbagliato. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, ha fatto la differenza la voglia di vincere

Kayode se gioca con questa attenzione, può ambire a fare una carriera importante, in altre occasioni non mi era piaciuto ma se gioca con questa attenzione è bravissimo, ha fatto contro Zaccagni e Felipe Anderson. Deve avere piedi ben saldi a terra, deve lavorare forte durante la settimana”

