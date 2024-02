PAGELLE FIORENTINA: BONAVENTURA DEVASTANTE, ARTHUR MAESTRO. RANIERI PERFETTO, KAYO-TOP

Terracciano 6 Un tiro subito, imparabile. Un sol subito. Inoperoso

Kayode 7 Attentissimo in difesa, non si fa mai superare, combatte utilizzando il fisico. Segna un gol fondamentale. Al posto giusto nel momento giusto

Milenkovic 6 Gioca a tutto campo difendendo su Immobile, Guendozi e Luis Alberto. Perde la marcatura sul gol del biancoceleste, ma li sono tante le cose che non funzionano di reparto. Sarebbe stata gara da 7, viene punito da quell’errore. Il secondo tempo è perfetto

Ranieri 7,5 Partita perfetta del centrale fatto in casa e rilanciato da Italiano. Non viene mai superato, sempre ben messo, interviene alla grande in ogni azione di pericolo della Lazio

Biraghi 6,5 Massacrato dalla piazza nelle ultime settimane, gioca una gara attenta in fase difensiva con avversari di altissimo livello. Può essere più preciso in fase offensiva

Arthur 7 Gara sontuosa del brasiliano che è il vero metronomo della squadra viola, non perde mai un pallone, non sbaglia una scelta, ragiona sempre alla perfezione

Bonaventura 7 Schierato nei due di centrocampo, alla letture delle formazioni Italiano viene massacrato e tacciato di avere sbagliato a mettere Jack nel mezzo. Ma il numero 5 smentisce tutti e gioca una partita d’antologia. Utile sia in fase di impostazione che in fase di ripiegamento, gol fondamentale che speriamo metta fine ai malcontenti di gennaio. In fase difensiva fa alcuni recuperi utilissimi

Beltran 6,5 Si fa sempre trovare pronto al posto giusto per giocare la palla, lotta con sacrificio e impegno cercando di dare sempre una giocata al compagno. Il suo difetto è che trova troppo poco spesso la conclusione

Nico Gonzalez 5,5 Un voto in meno per il rigore sbagliato ma regala diverse giocate di altissimo livello rivelandosi utilissimo alla squadra nella manovra offensiva. Molto più lucido rispetto alle ultime apparizioni. Nel primo tempo va vicino al gol in diverse occasioni

Sottil 5 Dispiace perchè certamente il ragazzo soffre di questa situazione ma non è in grado di essere pericoloso praticamente mai. Nel primo tempo spreca dopo 5 minuti una grande occasione

Belotti 6,5 Grazie a lui arriva il gol del pareggio e il rigore poi sbagliato da Nico Gonzalez. Non pulitissimo in alcune circostanze, non è bello da vedere ma dà tutto e non si risparmia andando a lottare anche su pallone che sembrano persi, rivitalizzandoli.

IL RACCONTO DELLA PARTITA DI DODO’ CON LA PRIMAVERA