Labaro Viola

Notizie Scugnizzoviola Fiorentina

Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"

23 marzo 2026 15:01

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, siete tornati quelli di prima. Buffoni e spavaldi"

03 marzo 2026 11:44

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"

16 febbraio 2026 16:52

Scugnizzo Viola: "Cosa altro deve fare Vanoli per essere esonerato? B sempre più vicina"

09 febbraio 2026 12:44

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"

19 gennaio 2026 11:15

Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”

09 gennaio 2026 01:02

Scugnizzo Viola: "Chiediamo scusa noi. Perchè loro non lo faranno mai. Vendetela!"

29 dicembre 2025 12:01

Scugnizzo Viola: "Ne servi, ne complici. Solo traditi. Adesso basta, andate via da Firenze!"

15 dicembre 2025 16:09

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"

09 dicembre 2025 15:02

Scugnizzo Viola: "L'anno del Centeneario e la paura di svegliarsi in un incubo"

01 dicembre 2025 18:22

Scugnizzo Viola: "La mano di Vanoli si è già vista. Chi non è contento, si facesse da parte"

10 novembre 2025 15:26

Scugnizzo Viola: "Pioli resta, Pradè scappa, Commisso tace: la Fiorentina è allo sbando totale. Rocco vendi"

03 novembre 2025 10:34

Scugnizzo Viola: “Fiorentina, basta umiliazioni: Pioli e Pradè via! Diciannovesimi e senza dignità"

30 ottobre 2025 15:33

Scugnizzo Viola: "La Juve cambia, noi restiamo fermi con Pareggioli ad aspettare la fine

27 ottobre 2025 13:06

Scugnizzo Viola: “Pradè, richiama Palladino prima che sia troppo tardi. Pioli il tuo tempo è finito"

20 ottobre 2025 12:04

Scugnizzo Viola: "Cent’anni di storia, zero parole: Firenze pretende rispetto!"

06 ottobre 2025 11:58

Scugnizzo Viola: “Numeri da retrocessione, squadra senza anima: Firenze non merita questo scempio”

29 settembre 2025 11:39

Scugnizzo Viola: “Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Questi due non devono giocare più”

21 settembre 2025 22:00

Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”

14 settembre 2025 12:20

Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"

01 settembre 2025 12:54

Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"

25 agosto 2025 13:03

Scugnizzo Viola: "Ok il sesto posto, ma in società devono capire che Firenze merita di più"

26 maggio 2025 14:31

Scugnizzo Viola: "Campionato finito. Speranza Conference. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?"

05 maggio 2025 14:59

Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"

17 marzo 2025 16:06

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"

10 marzo 2025 14:52

Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"

07 marzo 2025 12:54

Scugnizzo Viola: "Mi dispiace Raffaè, ma stavolta l'hai persa tu. Basta esperimenti, mettiamo i giocatori nei loro ruoli"

17 febbraio 2025 16:35

Scugnizzo Viola: "Vergogna a Sansiro, vergogna sui social, vergogna ovunque. Basta con questo scempio!"

11 febbraio 2025 12:18

Scugnizzo Viola: "Palladino esce dalla seconda crisi. Chiediamogli scusa"

08 febbraio 2025 19:22

Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"

28 gennaio 2025 13:41

Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"

15 gennaio 2025 15:11

Scugnizzo Viola: "Napoletani, fatevi raccontare da chi vi conosce molto bene"

06 gennaio 2025 15:33

Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"

16 dicembre 2024 14:23

Scugnizzo Viola: "Firenze, il calcio e l’umanità al Franchi. Grazie Danilo Cataldi"

02 dicembre 2024 15:46

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"

25 novembre 2024 12:15

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, una sinfonia viola che non accenna a fermarsi. Grazie Rafè!"

11 novembre 2024 16:22

Scugnizzo Viola: "Brutti, sporchi e cattivi. Questa la nuova ricetta della felicità"

04 novembre 2024 12:18

Scugnizzo Viola: "Don Raffaè, perdonatemi se vi ho giudicato subito e male. Incanto Fiorentina."

28 ottobre 2024 13:04

Scugnizzo Viola: "Palladino trova finalmente la quadra, e De Gea è l’eroe della serata"

07 ottobre 2024 15:37

Scugnizzo Viola: "Empoli-Fiorentina: Il Nulla Perfetto. E Palladino Nasconde la Polvere Sotto il Tappeto"

30 settembre 2024 13:28

Scugnizzo Viola: "Don Raffaè ma cosa sta succedendo? Squadra confusionaria e senza identità"

16 settembre 2024 17:15

Scugnizzo Viola: "Fiducia a Palladino, ma per quanto ancora? dopo la sosta, alibi finiti"

02 settembre 2024 14:49

Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"

27 agosto 2024 12:07

Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”

20 agosto 2024 14:57

Scugnizzo Viola: “L’affare Pongracic è la narrazione del messaggio di Commisso. Ridimensionamento, non solo del monte ingaggi però.”

17 luglio 2024 15:39

Scugnizzo Viola: "Sottil si sblocca ma si fa male. Sotto l'acqua forza viola alè, ma anche basta però"

03 maggio 2024 15:38

Scugnizzo Viola: “La squadra sembra che abbia abbandonato il campionato e anche noi tifosi, non vediamo l’ora che finisca”

16 aprile 2024 15:05

Scugnizzo Viola: “Ne ha segnati 2 su 6 di rigori, ma si prende la palla comunque e sbaglia! E il momento di stabilire una gerarchia.”

11 marzo 2024 16:08

Scugnizzo Viola: “Finalmente la giustizia divina si schiera dalla nostra parte. Olimpia è morta”

27 febbraio 2024 00:04

Scugnizzo Viola: “Biraghi, non ne possiamo più. I dirigenti si facessero qualche domanda, il Bologna ci ha mangiato!”

14 febbraio 2024 21:34

Scugnizzo viola: “Dall’89’ al 92’ tre minuti di follia marcati Nzola. Non se ne può più”

02 febbraio 2024 23:46

Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”

29 gennaio 2024 13:11

Scugnizzo viola: “Un altro pari che puzza di sconfitta. Speriamo che la società prenda coscienza di quanto espresso da alcuni giocatori inutili ed intervenga sul mercato”

15 gennaio 2024 12:12

Scugnizzo viola: “Perdite di tempo assurde, falli da macellai e pizzini, questa è la Roma”

11 dicembre 2023 21:48

Scugnizzo viola: “Dominio assoluto, dagli spalti al campo. Sottil finalmente in gol, ma la spocchia se la poteva risparmiare!”

04 dicembre 2023 12:28

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