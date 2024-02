Scugnizzo Viola: “Biraghi, non ne possiamo più. I dirigenti si facessero qualche domanda, il Bologna ci ha mangiato!”

Rocco hai visto Ferguson? Sartori lo ha pagato solo 3,5 milioni. Fatti qualche domanda

Questa sera abbiamo assistito a chi sa fare calcio a livello dirigenziale e a chi no. La Rosa del Bologna non so quanto vale, ma sicuramente vale molto meno della nostra, ma sanno spendere.

Noi invece dobbiamo sottostare all’arroganza di un nostro dirigente, che si è improvvisato dirigente di calcio così dal nulla.

È vero ci manca un rigore sacrosanto ma la realtà è che oggi il Bologna ci abbia mangiato comunque. Bologna che da via Dominguez e prende Ferguson.

Noi invece abbiamo l’esclusiva di prendere gente che al Sassuolo fa il fenomeno e poi viene a Firenze e diventa un giocatore normale. Esempi? Maxi Lopez, Lirola e anche Duncan, perché anche Alfred prima di quest’anno non ci aveva fatto vedere niente.

Ma la ciliegina sulla torta della nostra dirigenza e quel giocatore inutile di Mandragora. Un giocatore sterile, che anche quando prova il tiro da fuori segna una volta ogni morte di Papa.

Il nostro centrocampo è nullo rispetto a quello del Bologna. E stamattina mi sono dovuto sorbire anche gli opinionisti top che nelle radio dicevano che la Fiorentina a livello di rosa è superiore al Bologna.

Si è vero, è superiore ma solo per soldi spesi. Siamo alle solite, gli altri spendono meglio.

Gli altri hanno Sartori che è meglio di Barone. Noi abbiamo anche Pradè, ma non lo fanno lavorare in santa pace, perché io mi ricordo un altro Pradè. Questo Pradè sembra che sia diventato uno yes man e basta. Non mi sembra più il braccio destro dei Sensi.

Questa partita andava vinta assolutamente. Con una vittoria consolidavi un quinto posto continuamente ricercato e invece no, come al solito manchiamo sempre la partita decisiva.

Io pure se mi sforzo, non riesco a trovare nella mia memoria una partita decisiva che abbiamo portato a casa, mai!

Sono stanco ma penso che lo siano un po’ tutti i tifosi. Questa squadra è l’esatta espressione del vorrei ma non posso.

Potrei dilungarmi in un’analisi inutile su ogni singolo giocatore, ma non mi va. Vorrei iniziare a scrivere qualcosa di buono su questi ragazzi ma non ci riesco.

Domenica dopo la vittoria sul Frosinone ho avuto un problema ed ho mancato il mio solito appuntamento con quest’articolo che non legge quasi nessuno, ma avrei voluto dirvi di stare calmi, e di non farvi prendere dagli entusiasmi e dai fumo di una vittoria fin troppo facile.

Io non mi lascio portare in facili entusiasmi. Cerco sempre di analizzare a mente fredda e lucida, e la partita di domenica non mi aveva detto niente, almeno per noi.

Mi aveva detto che il Frosinone è in involuzione e fuori casa non ha mai vinto, o quasi.

Quindi non mi sono fatto prendere la mano.

La realtà di questa Fiorentina è questa. Quindi non resta altro che sperare nelle capacità del mister, e vedere se almeno lui riesca a tirar fuori qualcosa da questi quattro morti.

Concludo con un in bocca al lupo per quello che fino ad oggi è sempre stato il mio presidente:

FORZA VITTORIO TIENI DURO!!!

Lo scugnizzo viola

PAGELLE FIORENTINA: BIRAGHI TRASFORMA ORSOLINI IN ROBBEN, BELOTTI INESISTENTE. BENE ARTHUR