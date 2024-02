PAGELLE FIORENTINA: BIRAGHI TRASFORMA ORSOLINI IN ROBBEN, BELOTTI INESISTENTE. BENE ARTHUR

Terracciano 6 Non è bello da vedere ma efficace. Sul gol annullato sbaglia ma non conta perchè c’è fuorigioco. Può poco

Kayode 5,5 La sua non è una partita semplice e dargli un voto non è facile perchè spesso perde la marcatura ma è anche colui che salva in diverse occasioni, una volta proprio sulla linea di porta. In fase offensiva è disordinato ma la sua fisicità non è sempre facile da gestire per i difensori rossoblù

Milenkovic 5 Nel primo tempo va troppo molle su una palla vagante e Ferguson ne approfitta. Non prende mai bene le distanze da Zirkzee che lo fa impazzire nel primo tempo. Nel secondo tempo migliora leggermente ma è in continua sofferenza

Ranieri 5,5 I suoi errori sono spesso di natura tattica e di posizione. Non sempre è messo bene e non tiene mai la linea come dovrebbe dando spazi alle spalle non indifferenti

Biraghi 4,5 Orsolini sembra Robben e la colpa è della sua difesa, troppa larga, poco efficace. Si fa saltare sempre. Sul gol non lo marca e questo non è accettabile. Un malus

Arthur 6 Non è una partita semplice perchè ripiega in continuazione e fa un lavoro che non è il suo, quello di fare lo schermo davanti alla difesa combattendo con giocatori più veloci e fisici di lui ma il brasiliano resiste bene cercando anche sempre di impostare quando ne ha la possibilità

Mandragora 5,5 Cerca di fare tutto senza fare niente per bene. Un compitino che non basta

Bonaventura 5,5 Per tutti adesso è il capro espiatorio e quindi tutti adesso sono troppo severi con lui. Il suo primo tempo non è cosi male, serve dopo pochi minuti una grande palla per Ikonè poi soffre la fisicità del centrocampo del Bologna e fa quello che può impegnandosi tanto a cercate giocate

Ikonè 5,5 I palloni più interessanti in fase offensiva sono sui suoi piedi ma in entrambe le occasioni tira fuori. Resta comunque il giocatore più pericoloso

Nico Gonzalez 5 Si innervosisce per quel rigore non dato e intraprende la sua sfida personale con lo stadio, non supera mai il diretto avversario e non è brillante nelle scelte

Belotti 4,5 Il primo tempo è pessimo. Sbaglia praticamente tutti i palloni che tocca, anche da buona posizione gestendo male delle quelle che potevano essere delle buone occasioni, nel secondo tempo indovina qualche sponda ma non c’è mai e sbaglia tutto

Beltran 6 Si impegna ma non basta per essere pericoloso. Cerca di essere veloce in area ma è sempre circondato da troppi avversari per poter impensierire

Nzola 6 Il suo ingresso in campo ha portato densità in area di rigore e dato consistenza all’attacco viola. Ha avuti sui piedi alcune buone ripartenze. Buone anche le sponde

VERGOGNA A BOLOGNA, MANCA UN RIGORE NETTO PER LA FIORENTINA