Scugnizzo Viola: “Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli”

Fiorentina-Inter 1-1: una Viola che lotta, gioca e cresce (ma guai a togliere Fagioli)

Al Franchi si rivede l’anima viola

La Fiorentina pareggia contro l’Inter, ma stavolta il risultato è solo una parte della storia.

Perché qui non si parla solo di un punto.

Qui si parla di atteggiamento. Di identità. Di quella sensazione che, piano piano, questa squadra stia tornando a essere qualcosa di riconoscibile.

E allora diciamolo subito, senza girarci troppo intorno:

questa Fiorentina ci è piaciuta. E pure parecchio.

Altro che paura: la Fiorentina se la gioca

Contro una squadra strutturata, cinica, abituata a vincere come l’Inter, i viola non si sono nascosti.

Hanno palleggiato.

Hanno pressato.

Hanno avuto il coraggio di prendersi dei rischi.

E soprattutto non hanno mai dato l’impressione di voler “limitare i danni”.

Questa è la differenza più grande rispetto a tante altre partite viste quest’anno.

Il Franchi lo ha capito subito.

E quando Firenze capisce, spinge. Sempre.

Fagioli illumina: qualità e cervello in mezzo al campo

In mezzo al campo c’è stato un uomo sopra tutti: Nicolò Fagioli.

Geometrie.

Tempi di gioco.

Personalità.

Fagioli è stato tutto questo. E anche di più.

È stato quello che si abbassa quando serve uscire dalla pressione.

Quello che alza la testa quando gli altri vedono solo maglie avversarie.

Quello che dà un senso a ogni possesso.

In poche parole?

La Fiorentina, finché c’è lui, sa sempre cosa fare.

Il cambio che cambia tutto (in peggio)

E poi succede quello che non vorresti vedere.

Esce Fagioli.

Entra Giovanni Fabbian.

E la partita cambia faccia.

Non è una questione personale, sia chiaro.

È proprio una questione di struttura.

La Fiorentina perde riferimenti.

Non sa più come uscire.

Non trova più linee di passaggio pulite.

E piano piano succede la cosa più pericolosa nel calcio:

ti abbassi senza accorgertene.

Finale da brividi: De Gea salva tutto

Gli ultimi minuti sono un monologo dell’Inter.

Pressione. Cross. Mischie. Paura.

La Fiorentina è lì, schiacciata, in apnea.

E in quel momento serve qualcuno che tenga in piedi la baracca.

E quel qualcuno è David de Gea.

Una parata clamorosa.

Di riflesso.

Di istinto.

Di quelle che valgono oro.

Senza di lui, oggi staremmo raccontando un’altra storia.

Scugnizzo Viola dice la sua (e non fa sconti)

Allora mettiamola giù semplice, come piace a noi.

Questa squadra sta crescendo.

Ha idee.

Ha coraggio.

Ha finalmente qualcosa da dire.

Ma c’è una cosa che deve essere chiarissima, limpida, senza discussioni:

Nicolò Fagioli finché respira, non si toglie.

Perché nel momento in cui è uscito lui:

non sapevamo più a chi dare la palla

ci siamo abbassati troppo

abbiamo rischiato seriamente di buttare via tutto

E se oggi portiamo a casa questo punto, lo dobbiamo a una parata di David de Gea che vale quanto un gol.

Conclusione: un punto che pesa (ma insegna)

È un pareggio che lascia buone sensazioni.

Ma anche una lezione chiara.

La strada è giusta.

La mentalità pure.

Adesso serve continuità.

E soprattutto serve non fare errori… quando la partita è ancora viva.

Perché certe partite, se le giochi così,

non le devi solo pareggiare. Le devi portare a casa.

Scugnizzo Viola