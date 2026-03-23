L’agente di Vanoli: “Sta compiendo un miracolo sportivo. Crediamo in una riconferma della Fiorentina”

Dopo il pareggio contro l’Inter nella partita di ieri sera, l’agente di Vanoli, Andrea D’Amico, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola commentando il momento della Fiorentina e il possibile futuro dell’allenatore.

D’Amico ha espresso fiducia sul futuro del tecnico viola: “Siamo convinti che ci siano le condizioni per andare avanti insieme. Il calcio vive di episodi, ma se guardiamo i numeri si vede che le occasioni migliori le ha create la Fiorentina, anche se il possesso è stato maggiore per l’Inter. È un risultato importante, soprattutto considerando il lavoro fatto da Paolo, che non è stato solo atletico ma anche mentale. Ha ridato fiducia e autostima a un gruppo che si era ritrovato in difficoltà dopo una stagione importante”.

Un lavoro definito a tutto tondo: “Direi che è stato un lavoro completo. Un allenatore deve incidere su ogni aspetto, dalla condizione fisica alla testa dei giocatori. Con un pizzico di attenzione in più oggi potremmo parlare di una classifica diversa: alcune partite erano praticamente vinte, come contro Milan, Lazio o Torino. Con qualche punto in più, ora il giudizio sarebbe differente”.

L’agente ha poi ribadito la sua posizione sul futuro: “Per me sta compiendo qualcosa di importante, quasi un piccolo miracolo sportivo. Noi crediamo molto nella possibilità che resti, poi ovviamente la decisione spetterà alla società. Sento fare tanti nomi per il futuro, ma io dico: godiamoci questo momento positivo con Vanoli. Arriva dopo tanto lavoro e anche sacrifici, sia personali che professionali. È giusto valorizzare quello che sta facendo adesso, perché a posteriori è sempre facile giudicare, ma contano i risultati che sta ottenendo”.